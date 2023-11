Antigo PM David Cameron nomeado ministro dos Negócios Estrangeiros

O antigo primeiro-ministro britânico David Cameron foi esta segunda-feira nomeado ministro dos Negócios Estrangeiros, substituindo James Cleverly, que passou para o Ministério do Interior, depois da demissão de Suella Braveman do cargo.

O primeiro-ministro do Reino Unido, Rishi Sunak, anunciou a escolha de Cameron depois de este ter sido nomeado para a Câmara dos Lordes, uma vez que para se fazer parte do governo é obrigatório fazer parte de uma das Câmaras do parlamento britânico.

David Cameron tinha-se demitido do cargo do primeiro-ministro do Reino Unido em 2016, na sequência do referendo do ‘Brexit’.

A remodelação governamental em curso resultou da demissão de Suella Braverman de ministra do Interior, depois de uma polémica com um artigo escrito pela governante sobre atuação da polícia numa manifestação pró-palestina.

A antiga ministra disse esta segunda-feira que “foi o maior privilégio” servir como ministra do Interior. Suella Braveman acrescentou que terá ”mais a dizer na devida altura”.