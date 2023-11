Reino Unido. Ministra do Interior afastada do Governo após críticas à polícia

Suella Braverman escreveu um artigo no The Times, no qual criticava a atuação da polícia na manifestação pró-Palestina.

Após a publicação do artigo polémico da ministra, Rishi Sunak foi alvo de pressões, incluindo do próprio partido, para afastar Suella Braverman do Governo.

A ministra considera que as autoridades são mais benevolentes e têm uma atuação mais moderada quando os manifestantes são de esquerda, ao contrário do que acontece quando são de direita.

Vários comentadores e políticos responsabilizam a posição da ministra, manifestada no artigo polémico, pelos confrontos entre grupos associados à extrema direita e a polícia em contraprotestos à manifestação, dos quais resultaram 126 detidos.