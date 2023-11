A escuta que Magalhães e Silva não ouviu

As escutas entre os diversos arguidos da Operação Influencer revelam que por diversas vezes é pedido a Diogo Lacerda Machado que interceda junto do primeiro-ministro para desbloquear algumas situações.

Ao contrário do que disse Magalhães e Silva, advogado de Lacerda Machado e também de António Costa na ação que este intrepõs contra o ex-governador do Banco de Portugal Carlos Costa, há outra interseção em que o “ex-melhor amigo” de António Costa garante aos empresários da Star Campus que vai interceder por eles junto do primeiro-ministro.

Para o sucesso do projeto da Start Campus era fundamental o reforço da capacidade da rede elétrica para o funcionamento do data center de Sines, questão sobre a qual os administradores da empresa, Afonso Salema e Rui Oliveira Neves, decidiram “abordar diretamente o Primeiro-Ministro”. Lacerda Machado disponibiliza-se.

A 13 de dezembro de 2022 Afonso Salema telefonou a Diogo Lacerda Machado a pedir que solicitasse uma reunião com o Primeiro-Ministro, no sentido de “este exercer pressões com vista a desbloquear ou conferir maior celeridade” às pretensões da empresa.”As situações são “sensíveis e que legalmente nós sabemos que há fórmulas fáceis mas que é preciso que venha de cima, ordem, a dizer: meus amigos resolvam isto”, argumentou.

Por seu lado, e como de costume, Lacerda Machado aceitou diligenciar a reunião. “Acho que faz sentido, eventualmente tem duas etapas, primeiro irmos ao Escária e depois a seguir…. as agendas daquelas almas não estão fáceis”, respondeu a Salema. “Afonso, deixe-me gerir isto com o Escária e depois com o António”, acrescentou.

No que diz respeito à escuta que tanta polémica tem causado, nunca o MP atribuiu estas conversas entre os arguidos como uma tentativa de Lacerda Machado para influenciar António Costa, mas sim um outro elemento do Governo: o ministro da Economia, António Costa Silva. Por lapso da transcrição, faltou o sobrenome, o que lançou a confusão.

Numa conversa a 31 de agosto de 2022 Afonso Salema sugere a Lacerda Machado que aborde o Governo para que este, junto da Comissão Europeia, suscite uma alteração em matéria de códigos de atividade económica para os Data Centers.

“Tá bem. Eu vou decifrar essa, se é economia ou finanças. Vou começar por aí e depois logo lembro como tomamos a iniciativa de suscitar e sugerir. Se for finanças, eu falo logo com o Medina ou com o António Mendes, que é o Secretário de Estado. Se for economia, arranjo maneira depois de chegar ao próprio António Costa”, respondeu Lacerda Machado.