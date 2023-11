Leonor, a futura rainha de Espanha, chega à maioridade

A chegada aos 18 anos é uma data de celebração. E isso não é diferente mesmo quando se faz parte da realeza. Que o diga a princesa Leonor de Espanha. A primogénita dos reis chegou à maioridade e o marco foi celebrado com pompa e circunstância não só pela família como pelos amigos.

Em primeiro lugar, as responsabilidades. Por ter celebrado 18 anos – o aniversário aconteceu a 31 de outubro – Leonor tomou posse da Constituição no Congresso dos Deputados. Praticamente desde que nasceu, a princesa demonstrou a sua formação contínua, solvência e disciplina e, por isso, passados 18 anos, esse esforço termina com o seu fiel empenho no cumprimento dos deveres que lhe correspondem enquanto herdeira da coroa espanhola.

“Juro cumprir fielmente as minhas funções, defender a Constituição e as leis, respeitar os direitos dos cidadãos e das comunidades autónomas e ser fiel ao Rei”, declarou a princesa num momento que teve como testemunhas os seus pais e a irmã, Rei Felipe VI, a Rainha Letizia e pela a Infanta Sofia. Para a ocasião estiveram ainda os seus avós, Juan Carlos da Espanha e Sofia da Grécia.

A partir deste momento, Sofia de Espanha pode oficialmente suceder ao pai e, quando acontecer, será a primeira rainha espanhola em mais de 120 anos.

Depois das obrigações, a jovem princesa teve também a oportunidade de celebrar o seu aniversário com a família.

O local escolhido para a festa privada foi o Palácio de Borbón. A festa contou com a presença dos avós, os reis eméritos Juan Carlos, que voou de Abu Dhabi e que a princesa não via há cerca de três anos, e Sofia, a avó. Juntaram-se as tias Elena e Cristina, acompanhadas dos respetivos filhos: Felipe Juan Froilán, filho da irmã mais velha de Felipe VI, Pablo Nicolas, Miguel e Irene, do casamento de Cristina com Iñaki Urdangarín. Do lado materno, destaque para a presença dos avós, Paloma Rocasolano e Jesús Ortiz, com a mulher Ana Togores e ainda a irmã da rainha, Telma Ortiz.

E como qualquer adolescente a entrar na fase adulta, a princesa Leonor celebrou também com as amigas num restaurante. Depois das responsabilidades familiares, a princesa rumou até Saragoça para continuar a sua formação na Academia Militar, onde está desde o passado mês de agosto. E contou com uma surpresa descontraída por parte das amigas que a levaram a uma hamburgueria – Panzer Grill – que não deixou passar a presença despercebida.

“Hoje é um dia de muitas emoções, uma vez que ontem recebemos na Panzzer uma visita excecional. A princesa Leonor, acompanhada de um grupo de amigas, decidiu celebrar no nosso estabelecimento os seus 18 anos e isso enche-nos de alegria. Agradecemos de coração a sua simpatia, proximidade, discrição e estamos muito orgulhosos de termos podido acompanhá-la num dia tão especial”, escreveram os proprietários nas redes sociais. E este é um dos problemas de ser filha dos reis de Espanha: não poder fazer nada que passe despercebido. Assim, sabemos que Leonor pagou 20,30 euros em dinheiro pela sua refeição e comeu um Burger Panzzer (hambúrguer de 200g, creme camembert, cebola caramelizada, pancetta curada, queijo cheddar e molho Panzzer), bebeu água e, para sobremesa, pediu uma Cookie Panzzer, composta por uma bolacha com três tipos de chocolate, gelado de Nutella e creme de chocolate. Teve até direito a bolo de aniversário.

O que vestia também se sabe: calças de ganga, camisola de malha preta e sapatilhas brancas.

Um percurso feliz, mas de responsabilidade

Leonor de Todos los Santos de Borbón y Ortiz nasceu a 31 de outubro de 2005, tendo como padrinhos os avós paternos, os então Reis de Espanha, Juan Carlos e Sofia. É a primeira filha dos agora reis de Espanha.

Três meses depois, a 14 de janeiro de 2006, a infanta foi batizada numa cerimónia realizada no Palácio da Zarzuela. Um ano e meio depois, veio ao mundo a irmã mais nova de Leonor, a Infanta Sofia. Este segundo nascimento reabriu o debate sobre a sucessão ao trono. E se a agora princesa tivesse tido um irmão, o seu destino teria sido diferente, já que a Constituição estabelece a preferência dos homens para reinar.

Em junho de 2014, quando o seu pai subiu ao trono, Leonor tornou-se princesa. Como tal, um dos seus atos mais notáveis foi a leitura do primeiro artigo da Constituição no seu décimo terceiro aniversário, a mesma idade que tinha o seu pai quando o leu pela primeira vez, em 1981.

A filha dos reis de Espanha conta com uma vasta formação académica e sempre foi descrita pela imprensa espanhola como uma “excelente aluna”. É poliglota e, entre outras línguas, estudou chinês na escola. É fluente em inglês e em francês, ao mesmo tempo que aprende galego, basco, catalão e árabe. A Princesa das Astúrias concluiu os estudos secundários no Colégio Santa María de los Rosales. E fixou residência em Inglaterra, no País de Gales, onde estudou o 2.º ano do International Baccalaureate na instituição de ensino United World Colleges, no UWC Atlantic College, onde se formou no verão de 2023.

Depois foi parar à Academia Geral Militar de Saragoça. Nem a princesa Leonor nem a sua irmã, Sofia, recebem qualquer apoio financeiro do Estado para o desempenho das suas atividades oficiais. A família real anunciou ainda que a princesa renunciou o salário que os cadetes recebem ao ingressar na Academia Militar de Saragoça, cerca de 400 euros mensais.

Atingida a maioridade, Leonor conta agora com outras responsabilidades e deverá seguir o curso do pai: Direito.

Família acima de tudo

Nasceu infanta, é princesa e chegará a Rainha. E o primeiro passo para que este processo seja pacífico é a relação com a família. Apesar de ser herdeira dos escândalos do avô, Leonor mostra sempre um sorriso terno e divertido quando aparece nas fotografias partilhadas em várias ocasiões com Felipe, Letízia e Sofia.

Apesar de a empresa espanhola relatar alguns casos pontuais de mal estar entre os reis e as princesas – como, aliás, acontece em todas as famílias – a família real espanhola mantém-se agora longe de escândalos e os reis parecem apoiar as filhas nos seus percursos.

Para Leonor, a pessoa mais importante é a irmã. Pelo menos é isso que diz a imprensa do país vizinho que as descreve como “unha e carne”, garantindo que falam várias vezes ao dia mesmo quando estão longe. E, para que a princesa das Astúrias cumpra o prometido no seu 18.º aniversário – “Peço-vos que confiem em mim como eu tenho toda a minha confiança no futuro da nossa nação” – precisará certamente do apoio familiar.