Israel anuncia prolongamento de pausa humanitária

Israel anunciou este sábado um prolongamento de três horas de “pausa humanitária”. O objetivo é permitir a saída de civis palestinianos do norte para o sul da Faixa de Gaza através da estrada Salah al Din. “Centenas de milhares” de habitantes de Gaza fugiram do norte da faixa em busca de refúgio.

Um comunicado das Forças de Defesa de Israel (IDF) informa que o eixo Salah al Din, que atravessa o enclave de norte a sul da Faixa de Gaza, permanecerá aberto durante sete horas, em vez de quatro, como nos dias anteriores. Será ainda aberta uma nova rota costeira para evacuações.

As IDF decidiram também “uma pausa tática nas operações militares” de quatro horas no campo de refugiados de Jabalia, no norte da Faixa de Gaza, para permitir a saída de civis.

e indicam que a área de Al Mawasi, no canto sudoeste do enclave palestinao como um “lugar humanitário”.

Israel divulgou ainda outro plano para os habitantes de Gaza que optarem por utilizar a nova rota de evacuação aberta ao longo da costa do Mediterrâneo, salientando que devido aos combates em curso na zona costeira, que tem sido controlada pelas suas tropas, os civis também podem deslocar-se àquela zona para utilizar a estrada costeira no seu movimento em direção ao sul.

“Pedimos que, para preservar a sua segurança, aproveitem este período de tempo disponível para se deslocarem para sul, porque a zona norte da Faixa de Gaza é uma zona de combates generalizados”, afirma o exército israelita em comunicado, que acrescenta saber que o “Hamas está a tentar impedir o seu movimento” e, por isso, deu um número de telefone para os civis informarem no caso de “membros do Hamas bloquearem o caminho”.