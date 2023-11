Web Summit. Hotelaria lisboeta com expetativa de taxas de ocupação acima de 85%

A taxa de ocupação dos hotéis na Grande Lisboa durante a Web Summit, de 13 a 16 de novembro, deverá fixar-se, “em média, acima dos 85%”, com um preço médio mais alto. A expetativa de Associação da Hotelaria de Portugal (AHP) tem como base anos anteriores, o comportamento relativo da ‘performance’ hoteleira em 2023 e as informações divulgadas pela organização da Web Summit.

A vice-presidente executiva da AHP, Cristina Siza Vieira, informa que a associação só realiza o inquérito aos associados depois do evento para avaliação comparativa do impacto que este tem vindo a ter.

No inquérito realizado pela AHP após a Web Summit em 2022, 93% dos inquiridos na Área Metropolitana de Lisboa (AML) indicaram que a taxa de ocupação foi superior a 80%, com um preço médio de 198 euros. Na cidade de Lisboa, 82% dos inquiridos apontaram taxas de ocupação acima de 90%, com o preço médio a fixar-se nos 210 euros.

Já quanto à evolução do preço médio por quarto, tendo em conta o crescimento desde o início de 2023, a AHP estima que este “vá ser superior a 2022”. Sobre os principais mercados neste período, Cristina Siza Vieira lembra quee nos anos anteriores “o TOP 5 de principais mercados para a Hotelaria foi (com algumas trocas de posição): EUA, Reino Unido, França, Portugal e Alemanha”.

A Web Summit, considerada uma das maiores cimeiras tecnológicas, começa na segunda-feira em Lisboa, com 2.600 ‘startups’, um recorde.