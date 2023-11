Resposta a emergências e modernização são as prioridades da nova diretora-geral da Saúde

A recém-empossada diretora-geral da Saúde, Rita Sá Machado, destacou a preparação para emergências de saúde pública e a modernização da Direção-Geral de Saúde (DGS) como as suas principais prioridades. Em entrevista à agência Lusa, a médica de 36 anos enfatizou a necessidade de fortalecer os sistemas de vigilância para lidar com eventos de saúde pública mais frequentes.

Rita Sá Machado também expressou o compromisso com a modernização da DGS, tornando-a uma centralidade para a saúde pública em Portugal. Enfatizou a importância da colaboração entre organizações e entidades do Ministério da Saúde e outros setores, reconhecendo a saúde como uma questão que abrange todas as políticas.

Além disso, a diretora-geral destacou a importância de fortalecer a instituição, incluindo investimentos em recursos humanos. Identificou áreas específicas para reforçar, como a promoção da saúde, prevenção de doenças, saúde materno-infantil, saúde reprodutiva e gestão de doenças transmissíveis e não transmissíveis.

Rita Sá Machado, ex-conselheira da Organização Mundial de Saúde, assumiu o cargo após a Comissão de Recrutamento e Seleção para a Administração Pública não conseguir apresentar três candidatos com mérito ao Governo. A sua formação inclui medicina na Nova Medical School, mestrado em Saúde Pública pela London School of Hygiene and Tropical Medicine, além de pós-graduações em Gestão na Saúde e Educação Médica.

A nova diretora-geral sucede a Graça Freitas e demonstrou o seu compromisso em abordar desafios emergentes e fortalecer a resposta da saúde pública em Portugal.