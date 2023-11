PS. Pedro Nuno Santos apresenta candidatura à liderança na segunda-feira

Pedro Nuno Santos vai apresentar a candidatura à liderança do Partido Socialista na segunda-feira, segundo a RTP e a SIC Notícias.

Na corrida à sucessão de António Costa, no cargo de secretário-geral do PS, está também o ainda ministro da Administração Interna, José Luís Carneiro, que já confirmou que vai avançar com uma candidatura. Ana Catarina Mendes, outro nome de que também se falava, é que já afastou a hipótese.

A nova liderança do PS vai decidir-se nos dias 15 e 16 de dezembro e o congresso de consagração do novo líder está previsto para 6 e 7 de janeiro.