Desflorestação na Amazónia diminuiu entre janeiro e julho.

A ministra do Ambiente do Brasil, Marina Silva, anunciou que a desflorestação na Amazónia brasileira teve uma redução, nos primeiro sete meses do ano, na ordem dos 42% em relação ao igual período do ano passado.

A governante explicou que essa informação tem por base dados recolhidos pelo Sistema Prodes, um projeto governamental que monitoriza a Amazónia em tempo real, através de imagens de satélite.

No período de janeiro a julho, foram desflorestados, em toda a área da Amazónia, nove quilómetros quadrados.

Ainda de acordo com os dados avançados pela ministra, e ativista ambiental, a redução na desflorestação da maior floresta tropical do mundo representou a preservação de 2593 quilómetros quadrados de área verde em relação ao período anterior.