Artur Jorge vai liderar SC Braga até 2025

O Sporting Clube de Braga (SC Braga) anunciou, esta sexta-feira, que o treinador, Artur Jorge, prolongou o seu contrato com o clube bracarense até 30 de junho de 2025.

No comunicado, divulgado pelo emblema minhoto, lê-se que “o treinador do Sporting de Braga, Artur Jorge, renovou o seu vínculo contratual com o clube, o qual passa a ser válido até 2025".

Artur Jorge, de 51 anos, assumiu o comando técnico do clube pela segunda época consecutiva, depois de ter somado a maior pontuação da história do clube (72 pontos) na temporada passada, o que valeu ao SC Braga o terceiro lugar na I Liga.

Antes de chegar ao escalão principal do clube minhoto, o antigo capitão e defesa central do SC Braga, comandou os escalões jovens do clube.

O emblema bracarense, no anúncio da renovação do técnico, destacou, para além do registo pontual da I Liga de 2022/23, a qualificação para a fase de grupos da Liga dos Campões, pela terceira vez na história do clube.

No comunicado é ainda destacado o recorde de vitórias (35) e golos marcados (107), numa época desportiva, e notado que, Artur Jorge foi o treinador que "mais rapidamente alcançou as 50 vitórias pelo clube".

Este anúncio ocorre dois dias depois de os bracarenses terem perdido por 3-1 na visita ao Real Madrid, para a Liga dos Campeões, deixando o clube no terceiro lugar do Grupo C, com três pontos, a nove dos 'merengues' e a quatro do Nápoles, campeão italiano, após quatro jogos.

Na I Liga, com 10 jornadas disputadas, o Sporting de Braga segue no quarto lugar, com 20 pontos, a oito do líder Sporting.