José Luís Carneiro encontra-se Francisco Assis no Porto

Depois de se ter sentado à mesa com Pedro Nuno Santos na passada quarta-feira, Francisco Assis tem encontro marcado esta tarde com José Luís Carneiro, o único candidato que já manifestou pessoalmente a intenção de se candidatar à liderança dos socialistas.

O Nascer do SOL sabe que o encontro se realiza num restaurante do Porto, cidade onde José Luís Carneiro cumpriu esta manhã agenda oficial como ministro da Administração Interna.

De acordo com as nossas fontes, o Presidente do Conselho Económico e Social e também militante do Partido Socialista conotado com a ala mais moderada, quer criar pontes com os futuros protagonistas do partido. Apesar de já ter feito um apelo à unidade em torno de uma candidatura forte, após o almoço com Pedro Nuno Santos, Assis quer dar também um sinal de proximidade a José Luís Carneiro e avaliar as suas intenções.

As movimentações internas no PS prosseguem em grande velocidade, com as várias fações a definir posições para a era pós-Costa. Ao que apurámos, os alinhamentos neste momento fazem-se mais de acordo com os que são pró-António Costa ou anti-António Costa, do que entre a ala esquerda e a ala moderada.

Segundo as nossas fontes, a ala próxima de António José Seguro voltou a ganhar muito dinamismo nos últimos dias e está a ser o catalisador principal quanto a definição de apoios, um fator que poderá ser prejudicial a José Luís Carneiro que, apesar de ser um moderado, é visto como o candidato que António Costa apoia contra Pedro Nuno Santos.

Os próximos dias serão decisivos para clarificar posições e para José Luís Carneiro tomar a opção de se distanciar, ou não, do ainda primeiro-ministro.