PCP olha para as eleições antecipadas como uma oportunidade de "romper com políticas de direita"

O secretário-geral do PCP afirma, que "o que os últimos anos mostram, para lá de proclamações de esquerda com que o Governo do PS enfeitou, é, de facto, o reforço do PCP e da CDU que está a garantir o combate às injustiças e às desigualdades".