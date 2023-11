Ministro da Educação diz que cerca de 4 mil alunos estão sem professor a pelo menos uma disciplina

O ministro da Educação, João Costa, afirmou, esta terça-feira, que existem cerca de 4 mil alunos sem professor, a pelo menos uma disciplina e que em muitos casos a falta de docente deve-se a necessidades de substituição recentes.

O governante sublinhou “não estamos a falar de alunos que não têm professor desde o inicio do ano letivo, mas de substituições” e que o número “rondará os 4 mil”.

O ministro da Educação está a ser ouvido no âmbito da audição conjunta pelas comissões parlamentares de Orçamento e Finanças e de Educação e Ciência, ao abrigo da apreciação em especialidade da proposta do Orçamento do Estado para 2024 (OE2024).

João Costa, em resposta ao deputado, do Partido Comunista Português (PCP), Alfredo Maia, que alertava para a necessidade de medidas para resolver a falta de professores na escola pública, sublinhou que, nos últimos anos, foi possível acelerar os processos de substituição de professores ao longo do ano letivo.

Semanalmente, as escolas procuram professores para ocupar cerca de 700 horários que vão surgindo, em regime de substituição, e, em média, conseguem fazê-lo entre duas a três semanas.

Por isso, acrescentou, muitos dos 4 mil alunos atualmente sem professor a, pelo menos, uma disciplina estão nessa situação há poucas semanas.