Surfista Joana Andrade em festival de cinema com “Big vs Small”

O documentário “Big vs Small”, da surfista Joana Andrade, vai estar presente na 20ª edição do Festival International du Film du Livre D’Aventure da La Rochelle (FIFAV), de 12 a 19 de novembro, na cidade francesa La Rochelle.

“Este documentário está selecionado para o “Prix de l’Aventurière La Boulangére Bio” (Prémio de Aventura), atribuído por um júri feminino, que irá premiar uma mulher pela sua personalidade, valores e comprometimento”, diz uma nota da Glam Celebrity Management, enviada esta sexta-feira às redações.

“A história de coragem e superação de Joana Andrade, a primeira mulher portuguesa a surfar as grandes ondas do Canhão da Nazaré, é contada no documentário “Big vs Small”, que estreou em Portugal, no canal Odisseia, em 2021”, diz ainda a nota, referindo que a “ ideia para “Big vs Small” surgiu de Minna Dufton, que é também a realizadora, e é descrito como um “documentário enérgico e inspiracional que acompanha Joana Andrade, campeã de surf de ondas gigantes, conhecida como ‘Tiny Fighter’”.

Joana Andrade “é a primeira e única surfista portuguesa de ondas gigantes. Nasceu em 1980 e, desde sempre, que teve uma grande paixão pelo mar, tendo iniciado o percurso no surf em 1998. Na sequência de uma carreira dedicada à modalidade, despertou curiosidade para as Ondas Grandes, quando elevou a fasquia e tornou-se numa pioneira nas ondas grandes da Praia do Norte, Nazaré. É também a fundadora da “Progress Surf School Ericeira”, uma escola de surf para raparigas”.

Está no top feminino das melhores surfistas de ondas gigantes do mundo.