Ordem e Conselho de Escolas Médicas reveem processo de reconhecimento.

As médicas ucranianas que irão prestar a prova de Competências em Comunicação Básica em Português no final do mês podem vir a ter o seu processo agilizado.

O grau de dificuldade deste exame levou a que só uma candidata o conseguisse realizar com sucesso ao ano passado. Se estas médicas voltarem a reprovar, ficam impossibilitadas de exercer Medicina em Portugal.

Ao Nascer do SOL, Helena Canhão, presidente do Conselho das Escolas Médicas Portuguesas (CEMP), esclareceu que foi criado recentemente, «pelo CEMP, pela Ordem dos Médicos e pelas Associações de Estudantes de Medicina, o Fórum de Educação Médica, que vai analisar o Regulamento em vigor de modo a agilizar processo de reconhecimento de grau de Medicina e a Competências em Comunicação Básica em Português».

Quais serão as alterações previstas ainda não está definido. Mas será garantido o rigor. «As provas são concebidas para garantir a segurança dos doentes e da população», garante a presidente do CEMP.