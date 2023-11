Sporting vence Rakow com dois penáltis marcado por Pedro Gonçalves

O Sporting venceu, esta quinta-feira, Rakow por 2-1, em Alvalade, num jogo na fase de grupos da Liga Europa.

Os leões inauguram o marcador aos 14 minutos, já com os polacos em vantagem numérica após expulsão pouco antes de Racovitan, com um golo de Pedro Gonçalves, na conversão de grande penalidade, feito que repetiu aos 52 minutos, fazendo o 2-0.

O Rakow conseguiu diminuir vantagem aos 71’ com um golo de Rundic.

Com esta vitória, o Sporting está no segundo lugar do grupo, com sete pontos, a três do líder Atalanta, e com mas três do que o Sturm Graz.