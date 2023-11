Guimarâes. Detido suspeito de matar homem à facada

A Polícia Judiciária deteve um homem, de 31 anos, suspeito de homicídio com recurso a arma branca em Guimarães.

Os factos ocorreram na terça feira de manhã, na via pública, na zona urbana de Guimarães, “junto ao local de trabalho da vítima, também com 31 anos de idade e residente naquele concelho”, lê-se no comunicado da PJ.

O suspeito conhecia a vítima, com quem teve um “desentendimento verbal”, motivado pela não devolução de um equipamento informático”. Na sequência da discussão, o agora detido terá esfaqueado o outro homem, na zona abdominal.

"Apesar do rápido encaminhamento da vítima para o hospital e a intervenção cirúrgica de urgência, o seu estado clínico acabou por evoluir desfavoravelmente, vindo a falecer ao final do dia", acrescenta o comunicado.

Indiciado por homicídio qualificado, o detido vai ser presente a tribunal, para primeiro interrogatório judicial e aplicação das medidas de coação.