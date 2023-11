Jack Nicholson não voltará ao cinema

Segundo o produtor Lou Adler, o ator veterano Jack Nicholson, de 86 anos, não voltará ao cinema, revelou ao podcast ‘WTF with Marc Maron’. O artista quer passar o resto da vida “a fazer o que lhe apetece”, contou Adler.

O produtor, que é também um amigo de longa data do ator, afirmou que este prefere “viver como quer” do que voltar ao ativo: “Ele está a fazer o que lhe apetece”, contou. “Quer ficar quieto. Quer comer o que quer. Quer viver como quer”, continuou.

Jack Nicholson tem sido convidado para novos filmes, mas tem recusado os convites. Segundo um realizador que recentemente lhe fez o convite este disse que não queria. “Disse que tinha passado o dia debaixo de uma árvore a ler um livro”, contou o apresentador Marc Marlon.

Recorde-se que o artista não participa num filme desde ‘Tens a Certeza?’, que estreou em 2010, e onde contracenou com Owen Wilson, Reese Witherspoon e Paul Rudd.

Recorde-se que durante muito tempo, ninguém sabia do paradeiro de Jack Nicholson. Em abril, o jornal britânico ‘Daily Mail’, divulgou fotografias que mostraram o ator, pela primeira vez, no espaço de um ano e meio. A última vez que tinha sido visto foi em outubro de 2021, num jogo de basquetebol dos Los Angeles Lakers.

Nessa altura, as fotos revelavam que o estado do ator não era o melhor. Há quem diga que Nicholson tem enfrentado ao longo dos últimos anos problemas sérios de saúde mental, com problemas como depressão, solidão prolongada e isolamento.

Na altura, surgiram rumores de que este sofria de demência, e que, por isso, teria dificuldade em decorar as falar, e daí não trabalhar. No entanto, o seu amigo Bill O'Reilly, da Fox News, garantiu à mesma publicação que revelou as fotografias, que o ator estava bem. "Visitei o Jack Nicholson há alguns meses e tive uma longa conversa com ele. E ele tinha todo o tipo de perguntas inteligentes para me fazer", revelou. "Ele tem 85 anos, OK? Mas ele é intelectualmente mais ágil do que o presidente dos Estados Unidos", acrescentou.