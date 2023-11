A Garota Não vence prémio de Melhor Trabalho Popular da Sociedade Portuguesa de Autores

O segundo álbum da cantora-compositora A Garota Não, intitulado ‘2 de Abril’ e lançado em 2022, foi recentemente distinguido pela Sociedade Portuguesa de Autores (SPA) com o prémio de Melhor Trabalho de Música Popular.

Cátia Oliveira, o seu nome de batismo, cresceu no bairro 2 de abril em Setúbal. Recorde-se que, desde a gala dos Globos de Ouro, que se realizou no mês passado no Coliseu dos Recreios, o país conheceu-a melhor, tanto a ela, como ao seu sentido de intervenção. “Eu sou do 2 de Abril, que é um bairro lixado em Setúbal. Espera só um bocadinho até ao final”, começou por dizer dirigindo-se ao maestro que, quando o tempo por discurso é ultrapassado, dá ordens para a música começar.

Seguiu-se a leitura de um poema escrito pela artista num pedaço de papel que serviu como discurso depois de ter ganho o galardão de Melhor Intérprete na 27ª edição da cerimónia. E que, arrepiou todos os presentes na sala.

Nomeados para o mesmo o prémio de Melhor Trabalho de Música Popular, do SPA estavam, também, os álbuns ‘Alla’, de Surma, e ‘Johnny Driver’, de Papillon.

Na mesma categoria (música), foram ainda distinguidos Inês Malheiro, que venceu o prémio de Melhor Tema de Música Popular, com ‘Overflowing’, e Luís Tinoco, com ‘Alepo e Outros Silêncios’, considerado pelo júri o Melhor Trabalho de Música Erudita.

A Garota Não, encerra a sua digressão em dezembro, com concertos no Centro Cultural de Belém, em Lisboa, a 2 de dezembro, e na Casa da Música, no Porto, a 9.