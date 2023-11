Irão recusa pedido do G7 para deixar de apoiar o Hamas

O Governo do Irão rejeitou, esta quinta-feira, o pedido do G7 para deixar de prestar apoio ao grupo Hamas.

Naser Kanani, porta-voz do Ministério dos Negócios Estrangeiros iraniano, afirmou que o Teerão rejeita a declaração que considera infundada do G7, que pedia ao Irão que “pare de apoiar o Hamas e de adotar ações que desestabilizem o Médio Oriente”, incluindo o seu apoio ao Hezbollah.

Para além disso, o G7 também reiterou a sua intenção de impedir o Irão de desenvolver armas nucleares e apelou para que este país “cesse os seus avanços incansáveis no seu programa nuclear, que não tem qualquer justificação civil credível e se aproxima perigosamente de atividades relacionadas com armas”.

Em resposta, Kanani classificou as afirmações do G7 sobre “grupos de resistência na Palestina e no Líbano” como falsas e ridículas, antes de descrever as exigências ao Irão como irrelevantes.

“Desde o início da atual crise em Gaza, o Irão tem feito esforços ininterruptos para acabar com os ataques militares”, disse ainda.

“É muito surpreendente e lamentável que aqueles que financiam a ocupação das terras do povo palestiniano e os criadores do falso regime israelita, que apoiam os crimes de guerra dos sionistas (…) façam exigências e mudem a posição, favorecendo o opressor em vez dos oprimidos, que são os grupos de resistência e de libertação”, concluiu.