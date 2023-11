Encerramento das urgências Obstétrica e Pediátrica de Leiria

O Centro Hospitalar e Universitário de Leiria (CHL) anunciou no Facebook o encerramento temporário da Urgência Ginecológica/Obstétrica e da Urgência Pediátrica devido à falta de recursos humanos médicos. A medida vai das 09:00 de quinta-feira, dia 9 de novembro, até às 09:00 de segunda-feira, dia 13 de novembro.



Para grávidas e utentes com problemas ginecológicos urgentes, o CHL recomenda entrar em contato com a Linha SNS 24 (808242424) para apoio especializado e encaminhamento. Em situações urgentes, as utentes podem dirigir-se à Maternidade Dr. Bissaya Barreto ou à Maternidade Dr. Daniel de Matos, ambas em Coimbra.



O CHL assegura que, apesar dos constrangimentos na Urgência de Ginecologia/Obstetrícia e Bloco de Partos, a atividade assistencial e programada na área da Ginecologia, na consulta externa, não será afetada. Os constrangimentos afetam exclusivamente o funcionamento das urgências mencionadas.



O encerramento temporário destes serviços já ocorreu este mês devido à falta de médicos, sendo mais de 30 hospitais em todo o país afetados por constrangimentos e encerramentos temporários devido à dificuldade em completar as escalas de médicos. A recusa de mais de 2.500 médicos em ultrapassar as 150 horas extraordinárias anuais obrigatórias é apontada como a causa, levando a preocupações sobre a capacidade do sistema de saúde em lidar com a situação.