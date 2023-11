Ex-secretário de Estado João Tiago Silveira é o nono arguido na operação Influencer

O ex-secretário de Estado da Presidência do Conselho de Ministros, ex-secretário de Estado da Justiça de Sócrates e atual sócio da Morais Leitão, João Tiago Silveira, foi constituído arguido no âmbito da investigação do DCIAP à exploração de lítio e hidrogénio verde e ao centro de dados de Sines.

O jornal ECO escreve que João Tiago Silveira é agora o novo arguido que consta do despacho de indiciação entregue, esta quarta-feira, às defesas dos detidos.

João Tiago Silveira é sócio da sociedade de advogados Morais Leitão, tal como Rui Oliveira Neves, também arguido na operação Influencer enquanto administrador da Start Campus.

Foram no total 42 buscas que a operação de terça-feira, realizada pelo Ministério Público, realizou, tendo sido detidas cinco pessoas. São elas o chefe de gabinete do primeiro-ministro, Vítor Escária, o presidente da Câmara de Sines, Nuno Mascarenhas, dois administradores da sociedade Start Campus, Afonso Salema e Rui Oliveira Neves, e o advogado Diogo Lacerda Machado, amigo de António Costa.

Recorde-se que o ministro das Infraestruturas, João Galamba, e o presidente da Agência Portuguesa do Ambiente, Nuno Lacasta, foram constituídos arguidos.