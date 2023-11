Cessar-fogo humanitário de três dias está a ser discutido

Um cessar-fogo em troca de reféns estão a ser negociadas e moderadas pelo Qatar e pelo Egipto.

A informação é avançada esta quinta-feira pela agência Associated Pres, que cita várias fontes familiarizadas com o processo.

À AFP, fonte próxima do Hamas, na Faixa de Gaza, referiu que o Qatar estava a mediar a libertação de 12 reféns em troca de “uma trégua humanitária de três dias”.

Segundo a fonte próxima do Hamas, as discussões estão num impasse "sobre a duração" da trégua e a inclusão num possível acordo do "norte da Faixa de Gaza, palco de operações de combate em grande escala".

“O Qatar está a aguardar uma resposta dos israelitas”, vincou a mesma fonte à AFP.