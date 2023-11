Benfica eliminado da Liga dos Campeões

O Benfica foi esta terça-feira eliminado da Liga dos Campeões em futebol ao perder em casa da Real Sociedad, por 3-1, na quarta jornada do Grupo D.

Merino (seis minutos), Oyarzabal (11) e Barrenetxea (21) marcaram para os bascos, que ainda desperdiçaram uma grande penalidade, com Rafa (49) a fazer o golo do Benfica, o primeiro das águias na competição.

A Real Sociedad, que voltou à Champions uma década depois, soma 10 pontos, enquanto o Benfica continua sem pontuar.

A primeira parte correu mal ao Benfica e logo aos seis minutos seis minutos, Merino aproveitou um ressalto, após uma disputa de bola na área, para abrir o marcador. Aos 11, Florentino falhou um passe para Otamendi e Oyarzabal chegou primeiro, marcando o 2-0.

Por volta do quarto de hora de jogo, e depois de uma desatenção da defesa encarnada, Merino voltou a marcar, mas o VAR anulou o golo. Só que aos 21 Barrenetxea finalizou em jeito o tento com que se chegou ao intervalo. A Real Sociedad até poderia ter ido para o descanso com 4-0, mas Brais Mendez desperdiçou um penálti.

Nos primeiros 45 minutos o Benfica não conseguiu criar oportunidades e pagou caro a instabilidade defensiva. Na segunda parte esteve melhor, com mais bola e menos pressionado. Rafa reduziu aos 49 minutos, mas as águas ficaram por aí. Apesar de outra atitude, o Benfica não conseguiu colocar em causa a vitória da Real Sociedad.