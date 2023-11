Setor farmacêutico. Reclamações disparam mais de 88%

Desde o início do ano e até este mês, foram apresentadas no Portal da Queixa 557 reclamações relacionadas com o setor farmacêutico. Este valor representa um crescimento de 88,2% do número de queixas, em comparação com o período homólogo de 2022, que registou 295 reclamações.

Segundo o Portal da Queixa, o atraso ou não entrega de produtos – referente à demora ou não entrega de produtos adquiridos nas farmácias online – é o principal motivo de reclamação, a gerar 64,9% das queixas. A motivar 6,6% das ocorrências, está o reembolso. São reportados ainda problemas com a devolução de valores por compras canceladas.

Mas há mais. O mau atendimento (nas farmácias e parafarmácias físicas) é o terceiro motivo mais invocado pelos utentes, somando 4,5% das reclamações. A publicidade enganosa, referente à dificuldade de utilizar promoções ou cupões de desconto, absorve 4,1% das queixas.

Já 3.9% dos utentes, queixou-se de problemas relacionados com as consultas, com especial referência às oftalmológicas.