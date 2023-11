Autoridade Tributária apreende no Aeroporto do Porto 15 quilos de cocaína vindos do Brasil

De acordo com um comunicado divulgado hoje, a Autoridade Tributária e Aduaneira (AT) apreendeu, no Aeroporto do Porto, cerca de 15 quilos de cocaína, numa bagagem proveniente de um voo vindo do Brasil.

Lê-se na nota que a AT, “através do Serviço de Controlo de Passageiros e Bagagem da Alfândega do Aeroporto do Porto, realizou uma apreensão de cocaína com o peso bruto de 14,850 gramas, transportados na bagagem de um passageiro proveniente do Brasil".

A autoridade aponta ainda que “a deteção dos estupefacientes foi levada a cabo pelos funcionários aduaneiros, através de técnicas de inspeção e controlo desenvolvidas pela AT"

O passageiro que transportava a bagagem foi detido e a cocaína apreendida pela AT "foi entregue à Polícia Judiciária na sua qualidade de órgão de polícia competente para a investigação criminal do tráfico de estupefacientes".