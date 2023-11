IP contrata consultora PwC para avaliar impacto turístico da alta velocidade Lisboa-Vigo

A Infraestruturas de Portugal contratou à consultora PwC um estudo de avaliação do impacte potencial dos projetos de alta velocidade Porto-Lisboa e Porto-Vigo no setor do turismo em Portugal.

O contrato, que deu entrada no Portal Base no final do mês de outubro e que corresponde a um ajuste direto de 74 mil euros – ao qual acrescerá o valor do IVA –, “tem por objeto efetuar um estudo sobre a avaliação do impacte no setor do turismo em Portugal, devido aos projetos de alta velocidade entre o Porto e Lisboa e o Porto e Vigo”, lê-se no documento.

O prazo de execução é de 122 dias e o contrato detalha que está previsto o pagamento de 29 600 euros no primeiro ano económico e 44 400 nos anos seguintes.