Ministra emociona-se no Parlamento e sublinha apoio de Costa "nas horas difíceis" | Vídeo

A ministra da Coesão Territorial emocionou-se, esta quarta-feira, no Parlamento, onde fez questão de sublinhar que foi António Costa quem a apoiou nos momentos mais difíceis do seu mandato.

“Eu nunca senti falta de peso político, nunca senti falta de apoio do meu primeiro-ministro, e foi ele que me aguentou nas horas difíceis e foram muitas. Quero agradecer a todos os grupos parlamentares, mas deixem me agradecer ao Grupo Parlamentar do PS, nunca os senti tão próximos”, disse Ana Abrunhosa, visivelmente emocionada.

“Servi com muita honra o meu país”, continuou, antes de fazer uma pausa no discurso, por estar já com a voz embargada.

“Foi uma honra prestar contas nesta Assembleia da República a todos os grupos parlamentares”, concluiu.

Sublinhe-se que esta não é a primeira vez que a ministra da Coesão Territorial se mostra emocionada em público, ao defender membros do Governo.

Em julho do ano passado, Ana Abrunhosa desfez-se em elogios a Pedro Nuno Santos, aquando da polémica da publicação do despacho sobre a localização do novo aeroporto de Lisboa, que quase precipitou a saída precoce do então ministro das Infraestruturas, que só deixaria o cargo em dezembro, na sequência da indemnização paga pela TAP a Alexandra Reis.

“Perdoem-me o aparte, andei de coração apertado o dia todo, mas hoje estou duplamente feliz. Pedro estás aí a ouvir-nos? Mando um grande, grande abraço!”, disse a ainda ministra da Coesão Territorial em julho de 2022, no final do seu discurso na apresentação da marca institucional da comunidade intermunicipal do Tâmega e Sousa, que foi gravado pela Tamega.tv.