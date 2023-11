BE quer eleições o mais rápido possível para “não arrastar crise política”

Mariana Mortágua assegura que o que é “importante para o país é encontrar uma solução para a crise política, é não arrastar o país para uma crise que não traz soluções para a vida das pessoas, que aguardam resposta do SNS e para a crise da habitação”.

Após uma hora e meia de reunião com o Presidente da República, Marcelo Rebelo de Sousa, a líder do Bloco de Esquerda (BE), Mariana Mortágua, disse que o mais importante para o país é “convocar eleições” o mais rápido possível, tendo em conta que a prioridade é resolver a crise política.

A bloquista considera que a convocação de eleições é “a melhor solução, sendo que, em democracias, crises políticas resolvem-se convocando eleições”.

No que toca às investigações, Mariana Mortágua sublinhou ao Presidente da República que espera “que justiça faça o seu trabalho de forma mais célere possível”.

A líder do BE também manifestou a sua preocupação no que toca às suspeitas face ao primeiro-ministro, sendo que “pela gravidade das suspeitas é importante que o Ministério Público esclareça as razões que levaram à abertura do inquérito e sua divulgação”.

Em relação à importância da aprovação do Orçamento de Estado para 2024, a bloquista afirma que já anunciou o voto contra o orçamento, pois não traz soluções, mas também por não resolve a crise política.

Mariana Mortágua assegura que o que é “importante para o país é encontrar uma solução para a crise política, é não arrastar o país para uma crise que não traz soluções para a vida das pessoas, que aguardam resposta do SNS e para a crise da habitação”.

Sobre uma potencial e futura geringonça, Mariana Mortágua quis deixar “o debate para outro momento”.