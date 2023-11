Desde a extinção do SEF que a PSP controla mais de 260 mil pessoas no Aeroporto de Lisboa

A Polícia de Segurança Pública (PSP) anunciou, esta sexta-feira, que desde que assumiu as competências do Serviço de Estrangeiros e Fronteiras (SEF) no controlo de fronteiras aéreas, controlou, nesta primeira semana, mais de 260 mil passageiros.

Num comunicado, onde a força de segurança faz um balanço da primeira semana em que a PSP passou a ter a responsabilidade de controlo das fronteiras aéreas, que era anteriormente jurisdição do SEF, o Comando Metropolitano da PSP em Lisboa indica que, entre 29 e 5 de novembro, foram controlados mais de 260 mil passageiros nas fronteiras, 120 mil dos quais nas partidas e 140 mil nas chegadas.

Além do mais, durante esse mesmo período, a PSP recusou a entrada, em Portugal, de 29 cidadãos estrangeiros, recebeu 18 pedidos de asilo e deteve um passageiro por uso de documento alheio, além de ter intercetado 386 passageiros, que mereceram avaliação em segunda linha.

Na mesma nota a PSP garante que está “completamente comprometida com esta nova atribuição que lhe foi conferida contando com o apoio dos inspetores da Polícia Judiciária afetos a esta missão".

Desde a extinção do SEF que as suas competências foram transferidas para a PSP, Guarda Nacional Republicana (GNR) e Polícia Judiciária (PJ), Migrações e Asilo (AIMA), Instituto de Registo e Notariado (IRN) e Unidade de Coordenação de Fronteiras e Estrangeiros, que funciona sob a alçada do secretário-geral do Sistema de Segurança Interna.