"Em primeiro lugar" deve ser salvaguardado o Orçamento do Estado, defende o PAN

Inês Sousa Real deputada do PAN já foi recebida em audiência pelo Presidente da República, à saída reforçou a posição, já apresentada na terça-feira, de que há soluções que não passam por novas eleições

“Vivemos tempos muito complexos - após uma pandemia, e com duas guerras - não podemos andar aqui a brincar aos atos eleitorais”, disse, sublinhando “preocupação com o Orçamento do Estado, a execução dos fundos comunitários e o processo de revisão constitucional”.

“O PAN reforça o compromisso com os portugueses para qualquer circunstância, estaremos cá para trabalhar em prol das causas que defendemos mas em primeiro lugar que se salvaguarde o OE”, apelou.

Inês Sousa Real deixou ainda críticas ao facto de o “poder judicial deitar abaixo um Governo e abrir uma crise política no país”. “Se não se provar nada terá que haver as devidas conclusões”, acrescentou.