Taxa de desemprego mantém-se em 6,1% no terceiro trimestre

A população empregada (5015,5 mil pessoas) no terceiro trimestre de 2023 aumentou 0,5% (26,8 mil) em relação ao trimestre anterior e 2,2% (109,2 mil) relativamente ao trimestre homólogo de 2022. Os dados foram revelados pelo INE e indicam que "a proporção da população empregada em teletrabalho, isto é, que trabalhou a partir de casa com recurso a tecnologias de informação e comunicação, foi de 16,6% (833 mil pessoas), menos 1,7 pontos percentuais (p.p.) do que no 2.º trimestre de 2023".

A população desempregada, estimada em 326,1 mil pessoas, aumentou 0,5% (1,4 mil) em relação ao trimestre anterior e 4,4% (13,7 mil) relativamente ao homólogo.

A taxa de desemprego foi estimada em 6,1%, valor igual ao do 2.º trimestre de 2023 e superior em 0,1 p.p. ao do 3.º trimestre de 2022.

A subutilização do trabalho abrangeu 620,9 mil pessoas, o que corresponde a um decréscimo de 0,5% (3,4 mil) em relação ao trimestre anterior e a um acréscimo de 1,7% (10,2 mil) relativamente ao período homólogo. A taxa de subutilização do trabalho, estimada em 11,3%, diminuiu trimestralmente (0,1 p.p.) e manteve-se inalterada em termos homólogos.

A população inativa com 16 e mais anos (3 518,0 mil pessoas) diminuiu 0,5% (17,2 mil) em relação ao trimestre anterior e 2,0% (73,7 mil) relativamente ao homólogo.