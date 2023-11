Algarve. Taxa de ocupação quarto foi de 72,7% em outubro

A taxa de ocupação quarto foi de 72,7%, 4,8pp (pontos percentuais) acima da verificada em 2022 e 2,3pp abaixo da verificada em outubro de 2019. Os dados foram revelados pela AHETA.

Os mercados que mais contribuíram para a subida homóloga verificada foram o alemão, com +1,7pp, o irlandês, com +0,6pp, e o norte americano, com +0,5pp.

Por zonas geográficas, as maiores subidas face ao ano anterior ocorreram nas zonas de Monte Gordo / Vila Real de Santo António (+13,7pp), Carvoeiro / Armação de Pêra (+12,6pp) e Tavira (+8,0pp) .

A estadia média foi de 4,5 noites, 0,6 acima da verificada no mês homólogo de 2022. As estadias médias mais prolongadas foram as do mercado dinamarquês, com 7,1 noites e do mercado neerlandês, com 6,5.