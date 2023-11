Commerzbank. Lucro aumenta 90% até setembro para 1829 milhões

O Commerzbank, banco detido em 15% pelo Estado alemão, registou lucros líquidos atribuíveis de 1829 milhões de euros nos primeiros nove meses do ano, mais 90% em termos homólogos.

O volume de negócios cresceu 13,4%, para 8052 milhões de euros, impulsionado pela margem financeira, que subiu 38,7%, para 6242 milhões de euros.

Já as receitas com comissões baixaram 4,7% no período em termos homólogos, para 2587 milhões de euros.

No terceiro trimestre, o banco alemão apresentou um lucro líquido atribuível de 684 milhões de euros, contra 195 milhões de euros entre julho e setembro de 2022.

As receitas líquidas nos três meses em análise cresceram 33,6%, para 2166 milhões de euros.

O banco reviu em alta as previsões para este ano, antecipando lucros líquidos de cerca de 2200 milhões de euros, acima dos 1435 milhões de euros em 2022.