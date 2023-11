Preços médios da procura já são superiores aos da oferta em 8 concelhos do distrito de Lisboa

A procura de casa no distrito de Lisboa “mantém-se elevada, contudo, há um desfasamento menor do que o nível nacional, de 24% entre o que está a ser procurado (518 642 euros) e o que realmente está anunciado (641 207 euros)”. Esta é uma das principais conclusões do mais recente estudo do Imovirtual que acrescenta que, analisando apenas o concelho de Lisboa, a conclusão é que as pessoas procuram imóveis por 715 515 euros e a oferta está nos 733 521 euros, “ou seja, mais equilibrado”.

Lourinhã (32%), Arruda dos Vinhos (27%), Cadaval (17%) e Azambuja (10%) são os concelhos com maior discrepância entre os preços anunciados no mercado e os valores procurados pelos utilizadores.

Já Mafra (2%), Lisboa (3%), Loures (3%) e Alenquer (5%) são os concelhos em que os valores entre a oferta e procura estão mais equilibrados. Comprar uma casa em Mafra custa, em média, 533 995 euros e os utilizadores procuraram por valores muito semelhantes: 526 010 euros. Em Lisboa está a ser anunciado, em média, por 733 521 euros e as pessoas procuram por 715 515 euros, em Loures a oferta ronda, em média, os 422 871 euros e a procura está nos 411 596 euros. Já em Alenquer o preço médio de compra ronda os 230 002 euros e a procura anda em torno dos 220 076 euros.

Assim, dos 16 concelhos, em oito verifica-se que a oferta é superior à procura, e nos restantes oito acontece o oposto.

Oeiras (-34%), Vila Franca de Xira (-26%), Odivelas (-14%), Sobral de Monte Agraço (-14%), Sintra (-13%), Amadora (-11%), Cascais (-7%) e Torres Vedras (-4%) são os concelhos em que os preços médios da procura são superiores aos da oferta. “Com especial destaque para Oeiras, no qual os compradores procuram por casas com valores médios de 1 058 161€ e está anunciado por 696 403€ e para Vila Franca de Xira, no qual a procura ronda os 409 561 euros e a oferta disponível está em 302 654 euros”, diz o Imovirtual.

Quanto ao número de pesquisas por concelho para comprar, verificou-se uma maior pesquisa pelos seguintes: Lisboa, Sintra, Cascais e Loures.

Recorde-se que o portal imobiliário já tinha divulgado que, a nível nacional, comprar uma habitação está 55% mais elevado, do que os valores que as pessoas pretendem pagar. Nos últimos três meses, a nível nacional, comprar uma habitação custa em média 431 946 euros, sendo que as pessoas pesquisam por casas no valor médio de 277 866 euros.