El Niño deverá continuar até abril de 2024

O fenómeno climático, El Niño, que está normalmente ligado ao aumento das temperaturas, continuará, pelo menos, até abril de 2024, antecipando que o próximo ano será mais quente do que 2023, avança, esta quarta-feira, a Organização Meteorológica Mundial (OMM)

A organização sediada em Genebra, na Suíça, avança, na sua atualização regular sobre o fenómeno, que o El Niño, que normalmente se mantém entre nove a 12 meses e que começou em meados de 2023, “contribuirá para um aumento ainda maior das temperaturas, tanto na superfície da Terra como nos oceanos”.

Este fenómeno climático, que ocorre de forma periódica, mas irregular (com intervalos entre dois e sete anos), “tem impacto na temperatura global, especialmente no ano seguinte ao seu desenvolvimento, neste caso em 2024”, lê-se num relatório do secretário-geral da OMM, Petteri Taalas