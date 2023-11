Ucrânia. Zelensky confiante com relatório da UE

O Presidente da Ucrânia usou a palavra histórico para classificar o relatório da Comissão Europeia, que deverá ser publicado esta quarta-feira, sobre o processo de reformas exigidas a Kiev para viabilizar as negociações sobre a adesão do país ao bloco europeu.

"Aguardamos a conclusão histórica do relatório da União Europeia sobre a implementação das recomendações da Comissão Europeia", disse Volodymyr Zelensky.

O líder ucraniano garantiu que o país vai continuar a trabalhar num quadro legal capaz de reforçar as instituições, assim que seja conhecida a avaliação da Comissão Europeia.

Zelensky sublinhou ainda que a decisão sobre o início das negociações da adesão depende de cada Estado membro e não da Comissão.

Os Estados membros vão decidir, antes do final do ano, se aceitam ou não iniciar negociações com vista à adesão da Ucrânia na UE.