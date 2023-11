Crise política: Marcelo ouve hoje os partidos 

Marcelo começa esta quarta-feira de manhã a ouvir os oito partidos com assento parlamentar.

De acordo com uma nota publicada no sítio oficial da Presidência da República na Internet, os partidos serão ouvidos “na sequência do pedido de demissão do primeiro-ministro e, designadamente, também nos termos do disposto na alínea e) do artigo 133.º da Constituição”.

Os partidos serão recebidos por ordem decrescente de representação parlamentar – Livre, PAN, BE, PCP, Iniciativa Liberal, Chega, PSD e PS.

A agenda:

11h00 – Livre (L)

12h00 – Pessoas-Animais-Natureza (PAN)

13h00 – Bloco de Esquerda (BE)

14h30 – Partido Comunista Português (PCP)

15h30 – Iniciativa Liberal (IL)

16h30 – Chega (CH)

17h30 – Partido Social Democrata (PPD/PSD)

19h00 – Partido Socialista (PS)

Marcelo Rebelo de Sousa vai ouvir na quinta-feira o Conselho de Estado, para uma eventual dissolução do parlamento, após a demissão do primeiro-ministro, e só depois deverá falar ao país.