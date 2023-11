Guerra. 15 mil palestinianos fugiram de norte para sul de Gaza nos últimos dias

Nos últimos quatro dias, cerca de 15 mil palestinianos fugiram do norte para sul de Gaza, anunciou esta quarta-feira a ONU.

“Estão a chegar a pé, com poucos pertences”, disse a ONU, de acordo com dados do seu Gabinete de Coordenação dos Assuntos Humanitários.

Alguns dos deslocados testemunharam detenções pelas forças israelitas nos postos de controlo de evacuação.

Assim, o número de deslocados em Gaza ultrapassa 1,5 milhões: 725.000 estão alojados em instalações da ONU, 122.000 em hospitais, igrejas e outros edifícios públicos, 131.000 em escolas não pertencentes à ONU e os restantes em casa de familiares.

O mesmo relatório voltou a denunciar os ataques nas imediações dos centros médicos, que ocorreram ontem junto ao Hospital Indonésio e ao Kamal Odwan, ambos no norte de Gaza. Terão morrido várias pessoas.