Vitória sobre o Antuérpia coloca FC Porto ao lado de Barcelona na liderança

O FC Porto recebeu esta terça-feira o Antuérpia e venceu por 2-0 em jogo da quarta jornada da fase de grupos da Liga dos Campeões em futebol. Com este resultado, os dragões igualaram o Barcelona, que perdeu fora com o Shakhtar Donetsk (1-0), na liderança do grupo H com nove pontos.

No Dragão, o brasileiro Evanilson (32 minutos), de grande penalidade, e Pepe – que se tornou o jogador mais velho a marcar na ‘Champions’ -, já nos descontos, marcaram os golos do FC Porto, que jogou desde os 52 minutos em vantagem numérica, após a expulsão de Ekkelenkamp.

Horas antes, o FC Barcelona tinha adiado o apuramento para a fase a eliminar da Champions ao perder na casa emprestada do Shakhtar Donetsk.Um empate tinha sido suficiente para apurar os catalães, mas Sikan, aos 40 minutos, fez o único golo da partida disputada em Hamburgo, na Alemanha, e relançou os ucranianos no apuramento.

FC Barcelona e FC Porto lideram o grupo com nove pontos, enquanto Shakhtar Donetsk soma seis pontos quando faltam duas jornadas para o final da fase de grupos. O Antuérpia é o último, sem qualquer ponto.