Madonna na Altice Arena. A noite em que "a tribo" celebrou com a Rainha da Pop

“It’s showtime (…) Isto não é só um espectáculo, um concerto, uma festa. É uma celebração”, começou por frisar Bob the Drag Queen, a mestre-de-cerimónias de Madonna Louise Ciccone, comumente conhecida como Madonna, cantora de 65 anos que atuou ontem e atua hoje na Altice Arena, em Lisboa, no âmbito da Celebration Tour. E tudo começa com a música ‘Nothing Really Matters’, uma faixa do sétimo álbum de estúdio de Madonna, intitulado ‘Ray of Light’, lançado em 1998. A canção é conhecida pela sua sonoridade eletrónica e letras que exploram temas de amor e espiritualidade. ‘Ray of Light’ é geralmente considerado um álbum que marcou uma transformação musical para Madonna, adotando uma abordagem mais voltada para a música eletrónica e uma abordagem lírica mais introspectiva. A ideia de que, no final, o amor é a única coisa que realmente importa é também explicitada. A letra sugere que as preocupações mundanas e superficiais perdem importância quando comparadas ao amor verdadeiro. A canção foi bem recebida pela crítica e tornou-se um dos destaques do álbum ‘Ray of Light’. ‘Nothing Really Matters’ também foi lançada como single e teve um videoclipe associado, que apresenta Madonna a usar um estilo visual inspirado na cultura japonesa.

Damos por nós nos anos 80 com ‘Everybody’, o single de estreia de Madonna, que foi lançado em 1982. Faz parte do seu álbum de estreia auto-intitulado de ‘Madonna’, lançado no mesmo ano. ‘Everybody’ é uma canção dance-pop que ajudou a lançar a carreira da também compositora, atriz e empresária norte-americana como artista musical. A música apresenta um som vibrante e cativante, com letras que incentivam as pessoas a soltarem-se e divertirem-se na pista de dança. ‘Everybody’ marcou o início da carreira de Madonna como cantora e dançarina e estabeleceu as bases para a sua ascensão à fama como um dos ícones mais importantes da música pop nas décadas seguintes. A canção continua a ser um clássico da discografia de Madonna e é lembrada como uma das músicas que a lançaram ao estrelato.

No mesmo mood ficámos com ‘Into the Groove’, uma canção que foi lançada em 1985 como parte da banda sonora do filme ‘Desperately Seeking Susan’. A música também foi incluída como faixa bónus no álbum ‘Like a Virgin’, que foi lançado no mesmo ano. A canção constitui um animado e dançante número de música pop que se tornou um dos sucessos mais icónicos de Madonna. Apresenta uma batida cativante e letras que falam sobre a atração e o desejo de dançar na pista de dança. A música captura o espírito da década de 1980 e é conhecida pelo seu refrão memorável. Foi um grande sucesso em vários países e tornou-se uma das canções mais reconhecidas da carreira da Rainha da Pop. Ela também foi acompanhada por um videoclipe que apresentava cenas do filme ‘Desperately Seeking Susan’. A canção solidificou ainda mais a posição de Madonna como uma das principais estrelas pop na década de 1980 e continua a ser uma favorita dos fãs na sua discografia.

De seguida, surgiram fotografias de personalidades como Martin Burgoyne, Keith Haring, Robert Mapplethorpe ou Freddie Mercury e a frase “todas as luzes que perdemos cedo demais para a Sida”, sendo cantada ‘Live to Tell’. É uma balada pop lançada por Madonna em 1986 como parte da banda sonora do filme ‘At Close Range’. A música também foi posteriormente incluída no álbum ‘True Blue’, lançado no mesmo ano. ‘Live to Tell’ é uma das baladas mais conhecidas e apreciadas na carreira de Madonna. É notável pela sua abordagem mais introspectiva e emocional em comparação com as canções pop dançantes pelas quais Madonna era mais conhecida à época. A letra da canção fala sobre segredos e a ideia de compartilhar histórias pessoais, revelando uma vulnerabilidade que muitos ouvintes não tinham visto anteriormente na artista. Foi bem recebida pela crítica e contribuiu para a evolução da imagem e da musicalidade de Madonna, mostrando a sua capacidade de diversificar o seu repertório e abordar temas mais profundos.

Outro grande momento vivido em palco foi quando Mercy, uma das filhas da cantora, tocou piano na introdução de ‘Bad Girl’, música lançada em 1993 como parte do seu álbum ‘Erotica’. A canção é uma das faixas do álbum que exploram temas de sexualidade e relacionamentos de maneira ousada e provocativa. Foi acompanhada por um videoclipe que também refletia o tema da música. A letra de ‘Bad Girl’ narra a história de uma mulher que vive uma vida noturna intensa e autodestrutiva. Ela reflete sobre as suas escolhas e a maneira como ela se coloca em situações de risco. A música é uma balada pop com uma sensação melancólica que se destaca pela abordagem lírica direta. O videoclipe de ‘Bad Girl’ foi dirigido por David Fincher e apresentou Madonna no papel da "miúda má" que enfrenta consequências emocionais e físicas das suas ações autodestrutivas. A música e o videoclipe geraram discussões e controvérsias na época do seu lançamento devido à sua temática ousada.

Madonna de guitarra, o filho David também, chegou a hora de falar da mudança para Lisboa, em 2017, pois o rapaz queria jogar futebol. “Pus um dedo ao calhas no mapa e caiu em Lisboa”, contou a cantora, sendo que se sentiu um “extraterrestre” tal como quando chegou a Nova Iorque no final dos anos 70 “sem dinheiro, sem amigos e sem falar a língua, que em Nova Iorque é ‘dá-me o teu dinheiro’”. Em agosto de 2017, a estrela norte-americana estava a viver no hotel Pestana Palace, em Alcântara, enquanto a sua casa em Sintra não ficava pronta. Madonna deveria ficar no hotel durante cerca de seis meses. Desde maio desse ano que a cantora andava por Portugal à procura de casas. A Visão escrevia que Madonna andara à procura de casas, quintas e palácios, mas que acabara por se decidir pela Quinta do Relógio, na vila de Sintra. Segundo a imprensa cor-de-rosa, os filhos frequentariam o Liceu Francês e David fora treinar à academia do Benfica, no Seixal.

“Encontrei a minha tribo, músicos, pintores, cantores, bailarinos, e senti-me em casa. Por isso, obrigada”, disse, sendo que saiu da capital portuguesa porque o filho decidiu que queria ser cantor. “Mas deixei o meu coração em Lisboa”, salientou, antes de cantar uma música em exclusivo para o público lusitano: o clássico cabo-verdiano ‘Sodade’. Depois, ‘I will survive’ e ‘La isla bonita’. Lançada em 1986 como parte do seu terceiro álbum de estúdio, ‘True Blue’, a canção é notável pela sua influência de música latina e o seu ritmo cativante. A letra evoca a sensação de se estar numa bela ilha tropical e expressa a nostalgia de um amor que foi deixado para trás. A música incorpora elementos de música latina, como guitarras espanholas e uma batida dançante, que lhe conferem um som distintamente exótico. A música continua a ser uma das faixas mais queridas e icónicas da carreira de Madonna e é frequentemente lembrada como uma das suas canções mais emblemáticas. ‘La Isla Bonita’ demonstrou a versatilidade musical de Madonna e a sua capacidade de incorporar influências culturais na sua música.

Madonna regressou ao palco para cantar ‘Don’t cry for me Argentina’, ouvimos ‘Ray of light’ e, posteriormente, surgiram em palco silhuetas de Madonna e Michael Jackson a dançarem ‘Billie Jean’ e ‘Like a Virgin’ intercaladas. Esta última é uma das canções mais icónicas de Madonna, lançada em 1984 como título do seu segundo álbum de estúdio. A música e o álbum marcaram um ponto de viragem significativo na sua carreira e contribuíram para consolidar a sua posição como uma das estrelas mais brilhantes do pop. A canção "Like a Virgin" tem uma batida cativante e letras provocantes que lidam com temas de amor e sexualidade. A letra descreve a sensação de estar apaixonado como se fosse a primeira vez, expressando a excitação e a euforia de um novo relacionamento. O videoclipe da música apresenta Madonna com um vestido de noiva, numa gôndola e noutras cenas sugestivas que combinam com a letra ousada da canção. Representa a capacidade de Madonna de provocar e desafiar as normas sociais, uma característica que se tornou uma parte integral da sua imagem como artista.

No final, ‘Celebration’ e a cantora despediu-se do público. Mas só até à noite de hoje, pois a Altice Arena enche-se novamente para receber a Rainha da Pop. Recorde-se que Madonna, no final de junho, recebeu alta do hospital e foi para casa, em Nova Iorque, após ter sido internada nos cuidados intensivos devido a uma infeção bacteriana grave, de acordo com informações da CNN Internacional. Guy Oseary, o agente de Madonna, anunciou que a cantora adiaria o início da tour devido a este problema e explicou que a prioridade era a recuperação completa de Madonna antes de qualquer compromisso ou início da tour ser considerado novamente.