Exército israelita diz que dezenas de líderes do Hamas foram mortos

Dezenas de altos funcionários do grupo Hamas foram mortos, anunciou esta terça-feira o exército israelita.

De acordo com Yaron Finkelman, comandante do comando sul do Exército israelita, muitos túneis do grupo islamita foram descobertos e expostos, com os militares de Israel a atingirem “duramente o inimigo”.

“Continuamos a avançar com todas as nossas forças, com o objetivo de derrotar o desprezível grupo Hamas. (…) Não descansaremos nem pararemos até cumprirmos a nossa missão”, assegurou o comandante, em comunicado.

“As nossas metas e objetivos operacionais são muito claros e muito definidos. Naturalmente, não vou enumerá-los, só posso dizer novamente a todo o povo de Gaza, àqueles que estão a norte do rio Gaza, para se deslocarem para sul”, disse ainda, reconhecendo que o “desmantelamento do Hamas demorará algum tempo”.