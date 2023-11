Dois mortos e mais de 50 palestinianos detidos na Cisjordânia

Mais dois jovens palestinianos foram abatidos a tiro na sequência de um outro ataque israelita, durante a madrugada desta terça-feira.

De acordo com a agência de notícias Wafa, outros 50 palestinianos foram detidos.

As duas vítimas mortais foram mortas em confrontos com as tropas de Israel e uma delas, com 19 anos, foi morta com tiros israelitas na aldeia de Beit Anan, no centro-norte da Cisjordânia.

A outra vítima, de 24 anos, morreu na aldeia de Sair, no sul da Cisjordânia.

A mesma agência de notícias informa que as tropas israelitas já detiveram mais de 1.200 pessoas, muitas delas suspeitas de ligações ao movimento islamita Hamas.