Marcelo chama a Belém partidos com assento parlamentar e convoca Conselho de Estado

O Presidente da República convocou o Conselho de Estado e os partidos políticos com assento parlamentar para o Palácio de Belém na sequência do pedido de demissão do primeiro-ministro. Marcelo Rebelo de Sousa aceitou o pedido de demissão de António Costa.

“Na sequência do pedido de demissão do Primeiro-Ministro, que aceitou, o Presidente da República decidiu convocar os Partidos Políticos representados na Assembleia da República para amanhã, quarta-feira, dia 8 de novembro”, informou esta terça-feira a presidência da República.

Em nota à comunicação Social, o gabinete do chefe de Estado revela ainda a decisão de “convocar o Conselho de Estado (…) para se reunir depois de amanhã, quinta-feira, 9 de novembro, pelas 15h00, no Palácio de Belém”.

O comunicado esclarece informa ainda que o “Presidente da República falará ao País imediatamente a seguir à reunião do Conselho de Estado”.

O primeiro-ministro, António Costa, anunciou, esta terça-feira, que apresentou a demissão ao Presidente da República, Marcelo Rebelo de Sousa, na sequência da abertura de um inquérito autónomo junto do Supremo Tribunal de Justiça sobre projetos de lítio e hidrogénio.