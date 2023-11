António Costa fala ao país dentro de momentos

O primeiro-ministro, António Costa, marcou uma comunicação ao país para as 14h00 desta terça-feira, em São Bento, segundo uma nota do seu gabinete.

Segundo uma nota da Procuradoria-Geral da República, o primeiro-ministro vai ser alvo de uma investigação Autónoma no Ministério Público, num inquérito instaurado no Supremo Tribunal de Justiça.

António Costa, sabe o Nascer do SOL, esteve reunido, esta terça-feira, com alguns dos governantes que lhe são mais próximos, depois de um primeiro encontro com o Presidente da República.

No âmbito da mesma operação, foram detidas cinco pessoas, “por se verificarem os perigos de fuga, de continuação de atividade criminosa, de perturbação do inquérito e de perturbação da ordem e tranquilidade públicas” e o ministro das Infraestruturas foi constituído arguido.