Poder de compra superior à média nacional em 31 dos 308 municípios

Em 2021, o poder de compra per capita manifestado nos municípios em Portugal era superior à média nacional em 31 dos 308 municípios. A maioria destes 31 municípios localizam-se nas áreas metropolitanas de Lisboa (10 em 18 municípios) e do Porto (5 em 17). Os dados foram revelados pelo INE.

Lisboa, Oeiras e Porto registaram os valores mais elevados. Além destes destacavam-se também municípios coincidentes com capitais de distrito, nomeadamente, Coimbra, Aveiro, Faro e Évora.

De acordo com os mesmos dados, apenas 23 municípios concentravam 50% do poder de compra nacional. No conjunto, as duas áreas metropolitanas concentravam mais de metade (51%) do poder de compra, apesar de reunirem 44,5% da população do país.