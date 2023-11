OCDE. Inflação continua a recuar e chega aos 6,2% em setembro

A inflação nos países que compõem a Organização para a Cooperação e Desenvolvimento Económico (OCDE), medida pelo Índice de Preços no Consumidor (IPC), diminuiu para 6,2% em setembro deste ano, face aos 6,4% registados em agosto.

Segundo os dados divulgados esta terça-feira pela OCDE, a inflação caiu entre agosto e setembro em 27 países. Em contrapartida, aumentou em oito países da OCDE, com aumentos de cerca ou mais de um ponto percentual (p.p.) em Espanha, Costa Rica, Eslovénia e Turquia.

A inflação alimentar nestes países abrandou pelo décimo mês consecutivo, atingindo 8,1% em setembro, face aos 8,8% de agosto. Contudo, a inflação alimentar ainda excedeu os 10% em nove países. Já a inflação energética aumentou entre agosto e setembro em 22 países da OCDE, mas permaneceu negativa no conjunto dos países da organização. A inflação, retirando produtos alimentares e energéticos (inflação subjacente) moderou-se ligeiramente para 6,6%, face a 6,8% em agosto.

Olhando para a zona euro, a inflação homóloga medida pelo Índice Harmonizado de Preços no Consumidor (IHPC) caiu para 4,3% no mês em análise, face aos 5,2% do mês anterior. A inflação subjacente diminuiu “significativamente” para 4,5%.

“A inflação dos produtos alimentares caiu globalmente ao mesmo ritmo dos cinco meses anteriores, enquanto a inflação dos produtos energéticos foi negativa pelo quinto mês consecutivo”, diz ainda a OCDE, lembrando que, em outubro, a estimativa provisória do Eurostat aponta para uma nova queda da inflação homóloga na área do euro, para 2,9%, o nível mais baixo desde julho de 2021.