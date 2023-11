Buscas. PCP quer ver "concluídos os apuramentos" e depois retiradas consequências

O PCP já reagiu às buscas e detenções, levadas a cabo esta terça-feira de manhã, no âmbito da investigação aos negócios do lítio e hidrogénio, que envolvem pessoas próximas e membros do Governo.

"Sobre as notícias de buscas relacionadas com o processo dos negócios do lítio e hidrogénio, envolvendo o Governo, o PCP considera que devem ser concluídos os apuramentos e retiradas as devidas consequências das conclusões a que se chegar", lê-se numa nota do PCP.

A operação envolveu buscas a ministérios e ao gabinete de Vítor Escária, chefe de gabinete do primeiro-ministro, que, segundo o Público terá sido detido, assim como Diogo Lacerda Machado, amigo próximo de António Costa.

Na sequência das buscas, o primeiro-ministro esteve esta manhã, a seu pedido, reunido com o Presidente da República, num encontro no Palácio de Belém e que durou cerca de meia-hora.