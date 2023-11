Lacerda Machado e Vítor Escária detidos em operação com buscas a ministérios e a residência oficial do PM

O Ministério Público está a realizar buscas num processo que envolve o atual ministro das Infraestruturas João Galamba, o antigo ministro do Ambiente João Matos Fernandes e Diogo Lacerda Machado, amigo de António Costa.

A notícia foi avançada pela SIC Notícias e em causa estará uma investigação aos negócios do hidrogénio e do lítio.

Segundo o Público, as buscas além de estarem a ser realizadas no ministério do Ambiente e no das Infraestruturas estarão também a decorrer na residência oficial de António Costa.

O mesmo jornal adianta que o chefe de gabinete do primeiro-ministro, Vítor Escária, Diogo Lacerda Machado e o presidente da Câmara de Sines, o socialista Nuno Mascarenhas, assim como dois executivos de empresas já foram detidos.