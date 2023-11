Liga dos Campeões. A última oportunidade.

A segunda volta da fase de grupos da Liga dos Campeões começa esta semana com um sabor agridoce para as equipas portuguesas. Com seis pontos referentes às duas vitórias conquistadas fora de casa, o FC Porto está bem lançado para garantir a continuidade na liga milionária. Se vencer hoje (20h00) o Antuérpia no Dragão e o Barcelona ganhar ao Shakhtar Donetsk, os azuis e brancos só precisam de fazer um ponto nos dois jogos que faltam disputar: Barcelona, no Camp Nou, e Shakhtar, no Dragão, e até podem perder as duas partidas, desde que seja pela diferença mínima frente aos ucranianos.

Após a inesperada derrota em casa com o Estoril (0-1), Sérgio Conceição admitiu que andou “dois dias de cabeça baixa a olhar para o símbolo”. Na consequente reação, o técnico “disparou” para a estrutura do clube, dizendo que há muitas coisas a melhorar, e deixou os azuis e brancos em alvoroço. Mas é precisamente nestes momentos que os portistas reagem e os resultados aparecem. Depois da goleada na Bélgica na jornada anterior, com hat-trick de Evanilson, espera-se nova reação convincente no Dragão. “A importância que damos aos jogos é sempre a mesma e trabalhamos para ganhar nas diferentes competições. O jogo de Antuérpia serve de referência, assim como os três jogos que o Antuérpia fez depois do nosso. Vai ser uma partida diferente daquele que tivemos na Bélgica, cabe-nos levar o jogo para onde queremos e ganhar”, afirmou Sérgio Conceição na antevisão da partida.

O Benfica encontra-se numa situação completamente diferente, pois em caso de derrota, amanhã (17h45), em San Sebastián fica arredado da Liga dos Campeões. Mesmo vencendo os três jogos que faltam disputar (Real Sociedad e Salzburbo fora e Inter Milão em casa) teria de haver um terramoto desportivo dos italianos e espanhóis para os encarnados continuarem na principal competição do futebol europeu. A equipa de Roger Schmidt está numa situação difícil, embora o técnico mantenha a confiança, agora que mudou de sistema de jogo e passou a atuar com três centrais. “Na minha opinião, há potencial e vamos melhorar passo a passo. Para já, é importante ganhar e somar pontos, é isso que queremos fazer frente à Real Sociedad. Ainda não somámos pontos e queremos mudar isso, somos o Benfica”, afirmou o alemão. O prestígio dos encarnados caiu a pique este ano, o Benfica é, neste momento, a equipa com pior desempenho na Liga dos Campeões 2023/24, com três derrotas, quatro golos sofridos e nenhum marcado, e só o Milan acompanha a equipa portuguesa no número de derrotas na Liga dos Campeões.

A Real Sociedad tem um futebol intenso e vibrante, jogou claramente melhor na Luz e vai querer fazer o mesmo em casa. Além disso, marcou nos três jogos realizados e tem um registo muito interessante em confrontos europeus da fase de grupos: dez vitórias, sete empates e apenas duas derrotas. No fim de semana, as duas equipas tiveram resultados diferentes, o Benfica venceu em Chaves (2-0) e os bascos perderam com o Barcelona (0-1) no último minuto de jogo.

O Braga venceu em casa do Union Berlim e fez bons jogos frente ao Nápoles e ao Real Madrid em casa. O jogo de amanhã (20h00) contra os “merengues” é de máxima exigência e são raras as equipas que saem de Madrid com pontos. O calendário não ajuda os bracarenses. Depois de jogarem no mítico Santiago Bernabéu, recebem os alemães e acabam a fase de grupos em Nápoles. A atitude competitiva e guerreira da equipa de Artur Jorge na Liga dos Campeões pode não chegar para fazer frente ao todo poderoso Real Madrid e ao campeão italiano, mas pode dar para garantir um lugar na Liga Europa.

As estatísticas da UEFA indicam que quatro pontos dão 50 % de hipóteses de qualificação. Dizem também que terminar a primeira volta da fase de grupos sem pontos não significa o afastamento dos oitavos de final. Na época 2019/20, a Atalanta não pontuou nos três primeiros jogos, mas depois venceu as restantes três partidas e qualificou-se como segunda classificada do grupo. A Atalanta foi a exceção em 54 equipas, e é um farol de esperança para o Benfica.

Com três pontos, a possibilidade de êxito do Braga é de 22%. Mas não custa acreditar.

Início perfeito

Das 32 equipas presentes na Liga dos Campeões, apenas quatro fizeram o pleno de vitórias até ao momento: Bayern, Barcelona, Manchester City e Real Madrid. Estas equipas continuam a ser das melhores no grande palco europeu e estão indiscutivelmente entre as favoritas à conquista do título que está na posse do City. Ficarão mais perto desse objetivo se vencerem esta semana e, desse modo, garantirem a passagem aos oitavos de final, cujo sorteio se realiza a 18 de dezembro. Além destes quatro magníficos, há mais duas equipas que ainda não perderam nesta edição da liga milionária: Real Sociedad e Inter Milão, adversários do Benfica.

Sete jogadores lideram a corrida ao título de melhor marcador da Liga dos Campeões 2023/24. O portista Evanilson, juntou-se a Álvaro Morata (Atlético Madrid), Jude Bellingham (Real Madrid), Gabriel Jesus (Arsenal), Brais Méndez (Real Sociedad), Julián Álvarez (Manchesdter City) e Rasmus Højlund (Manchester United) com três golos após a terceira jornada. O recorde pertence a Cristiano Ronaldo (Real Madrid), que marcou 17 golos na edição 2013/14.

Liga Europa

Na quinta-feira, o Sporting recebe, em Alvalade (20h00), o Raków, quarto classificado da liga polaca, que goleou (5-0) o Zaglebie. Na primeira volta, a equipa leonina empatou (1-1) e desperdiçou a oportunidade de encurtar a distância para a Atalanta, que lidera o grupo com três pontos de avanço sobre Sporting e Sturm Graz, os leões têm a vantagem de terem ganho o jogo na Áustria. Há uma diferença enorme entre o Sporting (33.º no ranking UEFA) e o Raków (255.º), pelo que não se espera que os leões voltem a perder pontos frente à equipa mais frac